القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 06:55 م

«مصرللطيران»: نقل 70 ألف معتمر خلال رمضان إلى السعودية

صفوت مسلم
صفوت مسلم
هدير مصطفي
dostor.org/2137789

قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أتمت استعداداتها كافة لاستقبال موسم عمرة رمضان وخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تخطط هذا العام لنقل 70 ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة حيث تبدأ مرحلة الذهاب في 11 مايو المقبل، وتستمر حتى 2 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 30 يونيو القادم.

من جانبه، أكد الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن تُسيّر مصر للطيران 617 رحلة جوية، تقلع 527 منها من القاهرة بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، إضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنوّرة.

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