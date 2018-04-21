«حماس» تُلمح لتورط الموساد في اغتيال «البطش»

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن توقيت اغتيال القيادي بالحركة فادي البطش في ماليزيا أمر مقصود، مشيرًا إلى تورط الموساد الإسرائيلي في تنفيذ العملية.



وقال هنية، خلال مشاركته في خيمة عزاء البطش مدينة غزة، اليوم السبت،: "طلبنا من ماليزيا فتح تحقيق سريع للوقوف على ملابسات جريمة اغتيال فادي البطش"، حسبما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأضاف هنية: "توقيت جريمة اغتيال البطش مقصود والشعب سيظل صامدًا"، مؤكدًا أن الموساد الإسرائيلي يستهدف العلماء لقتل روافع العلم والنهضة في الأمة.