رئيس أرمينيا يصل إلى ساحة التظاهرات وسط العاصمة يريفان

وصل الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، إلى ساحة بوسط العاصمة يريفان، حيث تجمع آلاف من أنصار النائب المعارض نيقولا باشينيان.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، التي أوردت النبأ، أن هذه الخطوة من قِبل الرئيس الأرميني جائت بعد ساعات من دعوته أنصار المعارضة إلى الحوار، محذرًا من تبعات انزلاق التوتر السائد في البلاد إلى مواجهة مفتوحة.



وأشار سركيسيان إلي أن "أي مطلب سياسي مهمًا بدا معقولا، يفقد مغزاه إذا كان هذا المطلب يهدد صحة المواطن وحياته"، لافتًا إلى أن أرمينيا قد مرت بهذه التجارب المؤسفة، و"يجب منع تكرارها".



وتشهد عاصمة أرمينيا، منذ 13 أبريل الماضي، احتجاجات عارمة لأنصار باشينيان الذين يعترضون على تعيين رئيس الجمهورية السابق، سيرج سركيسيان، في منصب رئيس الوزراء.



ونجح نشطاء معارضون، اليوم السبت، في شل حركة المرور في بعض أحياء يريفان، فيما وردت تقارير عن توقيف 100 من المحتجين على يد الشرطة.



ووقع الرئيس الأرمنى، الثلاثاء الماضي، على مرسوم جمهوري يقضي بتعيين الرئيس السابق سيرج ساركسيان رئيسًا للحكومة.



وجرت تعديلات دستورية، في الآونة الأخيرة، أفضت إلى تقليص الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية مقابل توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وتحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، في الوقت ذاته ينتخب الرئيس ورئيس الوزراء من قِبل البرلمان.

