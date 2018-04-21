نصائح «حماية المستهلك» قبل شراء المكسرات

تحتوي المكسرات على عناصر غذائية متكاملة، فضلًا عن مجموعة من الفيتامينات المفيدة، وقُبيل شهر رمضان يزيد الإقبال على المكسرات وياميش رمضان، وتتنوع المكسرات ما بين الصنوبر وجوز القلب واللوز والفستق الحلبي وجوز الهند والتين والمشمش المجفف، رصدت «الدستور» نصائح جهاز حماية المستهلك 6 التى يجب اتباعها قبل شراء المكسرات.



- يجب أن تكون المكسرات، محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من أية روائح غريبة.



- ينبغي أن تكون متجانسة في الحجم واللون.



- تجنب شراء المكسرات والبذور المعطوبة والتي بها ثقوب أو شقوق أو بقع غير طبيعية.



- لا تحاول أن تتذوق المكسرات التي بها فطريات، فهذه غالبًا تكون سامة، وهي تظهر في شكل بقع صغيرة بلون أخضر أو أسود.



- أفضل طريقة لمعرفة جودة المكسرات والبذور، أن تأخذ مجموعة منها وتخضها بيدك، فإن وجدت أن لها صوت خشخشة فهي غالبا ما تكون جافة وقديمة.



- شراء المكسرات والبذور بقشورها أفضل، لأنها تحفظ لفترة أطول.

