الخارجية اليمنية تستنكر اغتيال موظف في الصليب الأحمر بتعز

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن حزنها لمقتل مسئول برنامج الاحتجاز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن حنا لحود، والذي كان في مهمة إنسانية لزيارة أحد السجون في محافظة تعز.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت، أن الوزارة أعربت عن خالص تعازيها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثتها في اليمن، وإلى أسرة الفقيد وزملائه، مؤكدًة أن الحكومة، ممثلة في السلطة المحلية وأجهزة الأمن بمحافظة تعز، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.



وأشارت الوزارة إلى صدور توجيهات محافظ تعز بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى عالِ، برئاسة مدير عام الشرطة في المحافظة وأجهزة الاستخبارات والبحث الجنائي، وشرعت اللجنة بالتحقيقات، وسيتم ملاحقة الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.



‏‎وأكدت الوزارة أن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن سيظل محل تقدير الحكومة والشعب اليمني، لدوره الإنساني النبيل في أنحاء اليمن، وتميزه في مدينة تعز.



وأضافت الوزارة أنه "رغم الصعوبات والمخاطر، فقد كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، هو أول مسئول دولي يخترق حصار تعز، ويجب آلا تؤثر هذه الحادثة الجبانة على العمل الإنساني النبيل للصليب الأحمر في تعز خصوصًا وفِي اليمن عمومًا، كما يسعى لذلك مرتكبي الجريمة ومن يقف ورائهم".

