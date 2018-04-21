القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
فن
السبت 21/أبريل/2018 - 06:33 م

على غرار «عصابة حمادة وتوتو».. الرداد وإيمي يقدمان «عزمي وأشجان»

عزمي وأشجان
عزمي وأشجان
حسين الجندي
dostor.org/2137772

قالت مصادر قريبة من أسرة مسلسل "عزمي وأشجان"، بطولة النجم حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي بحلقات منفصلة متصلة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل يقدم من خلاله الرداد وإيمي بعض عمليات السرقة وحالات النصب، الشبيه بفيلم "عصابة حمادة وتوتو"، للزعيم عادل إمام والفنانة لبلبة.

وأوضحت المصادر، أن كل حلقة تشهد سرقة جديدة للأبطال أيمي والرداد في قفشات كوميدية ومحاولة الهروب من الشرطة بعد كل عملية.

وأشارت المصادر إلى أن العمل يشارك في بطولته عدد كبير من ضيوف الشرف النجوم، إضافة إلي وجود الفنان الكبير سمير غانم، وهو من إخراج أحمد خيري وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد محيي ومحمد محمدي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

عودة «الخواجة خريستو».. كيف أعاد السيسي المصريين والقبارصة واليونانيين للجذور؟

تفاصيل مشروع تطوير محطة سكة حديد بورسعيد

بدء محاكمة سعاد الخولى و6 آخرين في «الرشوة»

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بسرقة أموال لاعبي وادى دجلة

أمير مكة يُلزم النساء بارتداء زي محتشم

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

ads
الأكثر قراءة

حبس المتهمين بسرقة أموال لاعبي وادى دجلة

أمير مكة يُلزم النساء بارتداء زي محتشم

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

كشكول

مجدى يعقوب: علاج الجينات الخاصة بالإنسان هو المستقبل للطب

مجدى يعقوب: افتخر أننى خريج كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة

التعليم تواصل اجتماعاتها لتطوير المناهج

قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة في شمال سيناء

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد خطوط إنتاج مدرسة فاكو للتعليم المزدوج

الأمصار

عمر السومة يصدم الأهلي المصري ويجدد للسعودي حتى 2021

مقتل 5 أشخاص إثر انقلاب قاربين جنوب الصين

الجزائر: انخفاض التضخم السنوي إلى 4.6% في مارس

بالفيديو.. عبد الله السعيد يحتفل بجنون بفوز فريقه في الدوري الفنلندي

مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بسبب هطول الأمطار في باكستان

ads
منوعات

نصائح «حماية المستهلك» قبل شراء المكسرات

محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»

فصول السنة الأربعة فى يوم واحد

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك