على غرار «عصابة حمادة وتوتو».. الرداد وإيمي يقدمان «عزمي وأشجان»

قالت مصادر قريبة من أسرة مسلسل "عزمي وأشجان"، بطولة النجم حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي بحلقات منفصلة متصلة.



وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل يقدم من خلاله الرداد وإيمي بعض عمليات السرقة وحالات النصب، الشبيه بفيلم "عصابة حمادة وتوتو"، للزعيم عادل إمام والفنانة لبلبة.



وأوضحت المصادر، أن كل حلقة تشهد سرقة جديدة للأبطال أيمي والرداد في قفشات كوميدية ومحاولة الهروب من الشرطة بعد كل عملية.



وأشارت المصادر إلى أن العمل يشارك في بطولته عدد كبير من ضيوف الشرف النجوم، إضافة إلي وجود الفنان الكبير سمير غانم، وهو من إخراج أحمد خيري وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد محيي ومحمد محمدي.