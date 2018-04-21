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السبت 21/أبريل/2018 - 06:31 م

عباس يستعرض مع ماكرون آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
dostor.org/2137769

استعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية على صعيد العملية السياسية، وذلك قُبيل زيارة ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس ماكرون لنظيره الفلسطيني، أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس ترامب، واستيضاح المخططات الأمريكية فيما يتعلق بعملية السلام.

وأشار ماكرون إلى موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين، لافتًا إلى أهمية استكمال جهود المصالحة الفلسطينية التي تصب في صالح الموقف الفلسطيني التفاوضي.

من جانبه، شكر الرئيس عباس، نظيره الفرنسي على مواقف باريس وجهودها ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والدعم الاقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية.

وأطلع عباس نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة.

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