القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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الكرازة
السبت 21/أبريل/2018 - 06:24 م

ننشر رسالة البابا تواضروس في مجلة الكرازة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة_ماريان رسمي
dostor.org/2137767

نشرت المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "الكرازة"، الرسالة الرعوية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لعيد القيامة.

وجاءت افتتاحية العدد للبابا بعنوان "الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد لسنة ٢٠١٨"، وبدأ رسالته بتحية القيامة اخريستوس أنيستي، اليثوس أنيستي، المسيح قام بالحقيقة مهنئا أبنائه في كل مكان بعيد القيامة المجيد، ثم قدم شرحًا لمعنى أسماء عيد القيامة المجيد والتي تتضمن عيد الفصح وهو يعني العبور من الظلام إلي النور وعيد القيامة "Easter" وتأتي من كلمة East ومعناها الشرق، والشرق دائما يعبر عنه بالنور.

واستعرض البابا من خلال أحداث القيامة المجيدة وما يسبقها من أسبوع الآلام نوعين من البشر هما نوع يزرع الألم مثل شخصية هيردوس الملك والذي قتل أطفال بيت لحم واليهود الذين صلبوا السيد المسيح ويهوذا ذلك التلميذ الخائن، مضيفا أن هناك نوع أخر من البشر يمثل معنى الأمل مثل مريم المجدلية وتلميذي عمواس الذي أشاد بهما الكتاب المقدس.

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