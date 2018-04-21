نيكاراجوا: متظاهرون يضرمون النيران بالمنشآت الحكومية

أصيب ما لا يقل عن 28 من ضباط الشرطة جراء إضرام النيران فى منشآت المركز الجامعي للجامعة الوطنية، فى ليون، من قِبل المتظاهرين في نيكاراجوا.



وذكرت صحيفة "إنفو باى" الأرجنتينية، اليوم السبت، أن مبنى وزارة الشباب كان ضمن المبانى التى تم حرقها، بالإضافة لفرض الحصار على مدرسة أوسكار دانيلو روزاليس.



وخلال الاحتجاجات التى تشهدها نيكاراجوا، منذ أواخر الأسبوع الماضي، التى نددت بالإصلاح الاجتماعى المقترف من قِبل الحكومة الوطنية والمتعلق برواتب المتقاعدين، نُفذ تخريب في مبنى بلدية إيستليانا، حيث حطمت الأحجار الزجاج أمام المبنى.



وتسبب المتظاهرون في إلحاق أضرار بالغة بوحدات الإعلام المتنقلة التي تحاول تغطية المظاهرات.

