السعودية تنفي اختيار «بولند» في حملة إعلانية لقيادة السيارات

نفت مصادر سعودية مسئولة، اليوم السبت، اختيار الممثلة حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارات.



وأكدت المصادر أن كل ما أشيع بشأن هذا الأمر، مجرد اجتهادات شخصية غير دقيقة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.



وذكرت تقارير سعودية، أمس الجمعة، أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ستخضع للتحقيق، بتهمة تقديمها لـ"إعلانا غير لائق" في المملكة، كما سيتم منعها من تقديم أى إعلانات في المملكة، نظرًا لتجاوزات تضمنها إعلانها عن فيديو لمدربة تونسية الجنسية ترقص بشكل غير مقبول وفقًا لقواعد المملكة.