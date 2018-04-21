القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 06:14 م

وزير الري: مفاوضات سد النهضة تحتاج لمزيد من الصبر

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
إسلام نصير
dostor.org/2137759

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن "الحكومة مستمرة في المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة، وتسير بشكل جيد، ولا داعي للقلق على الإطلاق، لأن مصر حريصة على الحفاظ على حقوقها التاريخية والأمور تحتاج للكثير من الصبر".

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي يعقده حزب الوفد للتعرف على خطة الوزير بشأن ملف المياه، اليوم السبت، أن مصر أس همت في تمويل سد "أوين" بأوغندا عام 1950، وتعاونت مع كل دول حوض النيل في بناء سدود مثل تيكيزي فى إثيوبيا، وتعلية سد "روسيروس" وسد "المروى" وسد "جبل الأولياء" فى السودان، ولن تدخر جهدًا في التعاون مع دول حوض النيل.

وشدد عبدالعاطى على ضرورة وعي الدول الشركاء في ملف سد النهضة بأحقية مصر في حصولها على حقوقها التاريخية من المياه، وعدم الاستمرار في أمور من المؤكد أنها تضر بالشأن المصري، مضيفًا:" نتفهم مشاكل شركائنا وعليهم أن يتفهموا حقوقنا ومشاكلنا أيضًا".

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