حزب تركي معارض يعلن دعم أردوغان في انتخابات الرئاسة

أعلن حزب الحركة القومية التركي المعارض، عن دعمه للرئيس رجب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل.



ونفى رئيس الحزب دولت بهجة لي، في تصريحات صحفية له بأنقرة، ترشيح أي من أعضاء حزبه في الانتخابات الرئاسية؛ معلنا عن تأييد أردوغان في هذه الانتخابات، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.



وأشار دولت، إلى أن استراتيجية حزبه في الانتخابات تقوم على أساسين؛ الأول تشكيل برلمان قوي ومتزن، والثاني انتخاب الرئيس.



وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي، عن مقترح لحزبي العدالة والتنمية، «الحركة القومية، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو المقبل، بدلًا من نوفمبر 2019.