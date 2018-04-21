​ مَقام.. مستشفى الإسماعيلية العام!

ربما كان بين الأسرار الدفينة، التى لا يعرفها غير كبار مسئولينا وأولاد «الذينَ» أو الحزينة، أن أحد أولياء الله الصالحين، صلى أو أقام، أو تم دفنه فى المكان الذى أقيم عليه مستشفى الإسماعيلية العام. وإلا بماذا تفسر قيام هؤلاء بالتوافد عليه، فرادى وجماعات، طوال ١٥ سنة تقريبًا، لافتتاحه أو لإعادة افتتاحه، أو لمتابعة أعمال تطويره أو لأى سبب أو «تلكيكة».. وأحيانًا بدون؟!

عدة أخبار قد تراها عادية، لكنها أعادتنى إلى زمن الشقاوة يا حسين. وذكرتنى بكارثة حدثت وتكررت فى عهد الرئيس الأسبق. والأهم هو أنها جعلتنى أتشكك فى وجود ذلك السر الدفين الذى جعل هذا المستشفى العام، يتحول إلى مقام. والمقام، لمن لا يعرف، هو ذلك المكان الذى يزوره البسطاء، قدرًا أو عقلًا، لطلب البركة والشفاعة. وليس شرطًا أن يكون المقام قبرًا لأحد الأنبياء أو أولياء الله الصالحين، بل قد يُقام على مكانٍ صلوا أو أقاموا فيه، أو مرُّوا عليه يومًا ما!

الأخبار المنشورة، صباح السبت، قال أولها إن اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية وصل إلى مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لزيارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. والثانى ذكر أن الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة والسكان، وصل إلى المستشفى نفسه، يرافقه اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء. وطبيعى أن يكون الخبر الثالث عن وصول رئيس الوزراء إلى المستشفى، وقيامه مع الوزيرين والمحافظ بتفقد أعمال تطويرها، قبل أن يصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء منها. ثم توالت الأخبار التى تناولت مشروعات أخرى تفقدها رئيس الوزراء، خلال زيارة لمحافظة الإسماعيلية.

الكلام، كما ترى، جميل ومعقول، ولا يمكنك أن تقول شيئًا عنه. لكن ما قد يدهشك قليلًا هو أن محافظ الإسماعيلية قام فى أغسطس ٢٠١٦ بزيارة ميدانية للمستشفى نفسه، لمتابعة أعمال تطوير كانت عبارة عن تركيب «مراوح سقف» تبرعت بها جمعية أهلية. أما ما سيدهشك كثيرًا، وما قد يصيبك بالصدمة، وبالاضطرابات التى تحدث بعدها، فهو أن حجر أساس المستشفى نفسه، وضعه الدكتور أحمد جويلى، رحمه الله، حين كان محافظًا للإسماعيلية من ١٩٩١ إلى ١٩٩٤، وأن تشغيل المستشفى بدأ فى ديسمبر ٢٠٠٣، ثم قام عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، فى ٢٥ يناير ٢٠٠٤، بافتتاحه رسميًا.

بهذا الشكل يكون بناء المستشفى قد استغرق عشر سنوات تقريبًا، ويكون الفاصل الزمنى بين بدء التشغيل والافتتاح الرسمى أقل من شهرين. ومع ذلك، نشرت جريدة الأهرام فى ٧ مايو ٢٠٠٥ خبرًا من عنوان و١٢ كلمة يقول إن الرئيس حسنى مبارك يفتتح خلال أيام مستشفى الإسماعيلية العام باستثمارات بلغت ١٣٠ مليون جنيه. ومع نهاية الأسبوع الأول من يونيو ٢٠٠٥ ذكرت كل صحف القاهرة أن الرئيس سوف يزور الإسماعيلية خلال أيام، وأنه من المقرر أن يفتتح عددًا من المشروعات، بينها مستشفى الإسماعيلية العام الذى أقيم على مساحة ١٧ فدانًا، بتكلفة بلغت ١٣٦ مليون جنيه، وأتمنى أن تكون لاحظت أنها كانت ١٣٠ مليونًا فى «مايو ٢٠٠٥»، قبل أن أفاجئك بأن محافظ الإسماعيلية، أعلن فى مارس ٢٠١٧ أن الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى نفسه بلغت ٣٦٢ مليونًا!

لا تشغل بالك بالأرقام، فما يعنينا الآن هو أن الرئيس الأسبق كان ينوى «أو ينتوى» فى يونيو ٢٠٠٥، أن يقوم بإعادة افتتاح «مستشفى الإسماعيلية العام» الذى سبق أن افتتحه عاطف عبيد، قبلها بـ«سنة ونصف». وكانت تلك النية، نية إعادة الافتتاح، هى سبب الكارثة التى أشرت إليها فى البداية. وما حدث باختصار مخل، هو أنه طبقًا لإجراءات «التأمين» المتّبعة، فى ذلك الوقت، تم إخلاء المستشفى من كل النزلاء، أى من كل المرضى، وإلقاؤهم فى الشارع، فحدثت مضاعفات لبعضهم، ومات آخرون، منهم المواطن حسن على محمود حسن، الذى فارق الحياة، قبل مرور ساعتين على طرده من «العناية المركزة»!

وقتها، ذهبت إلى الإسماعيلية، وزرت المقام «المستشفى» برفقة زميلى وصديقى جمال حراجى، وتحققت من صحة الكوارث، التى تسببت فيها إجراءات تأمين الزيارة، وكتبت التفاصيل كاملةً، ونشرتها جريدة «صوت الأمة»، تحت عنوان «زيارة السيد الرئيس قتلت الحاج حسن»، وكان للعنوان مكان بارز فى الصفحة الأولى للجريدة. ولا أقول ذلك، إلا لأفاجئك بأن كل الحقوقيين والمناضلين، لم يلتفتوا إلى الموضوع، ولم يحركوا ساكنًا أو يهتز فيهم متحرك، ربما لأن القطط كانت تقتات على ألسنتهم فى تلك الفترة، وربما لانشغالهم بالآنسة كوندى «كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة» التى زارت القاهرة فى هذا الوقت. ومما يؤسف «أو يقرف» أن غالبية هؤلاء الحقوقيين والمناضلين ما زالوا يتصدرون المشهد، ويقيمون الدنيا، لمجرد أن خروفًا تعثر أو «بطنه وجعته»!

لن أوجع دماغك بما تم إعلانه فى ٢٠١٢ وفى ٢٠١٤، عن الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى نفسه أو المقام. فقط سألفت نظرك إلى أن الأخبار الجديدة، التى أعادتنى إلى الزمن الأغبر يا حسين أو «مليجى»، تم نشرها صباح السبت ٢١ أبريل، أى فى اليوم التالى مباشرة لاحتفالات أو مهرجانات «فور تويتنى»، Four Twenty، أو اليوم العالمى للحشيش، وهو أحد مظاهر ما يصفونها بـ«الثقافة المضادة»، Counter Culture. وفى هذا اليوم المبارك، يوم ٢٠ أبريل من كل عام، تُقام مهرجانات فى الدول التى تسمح قوانينها ببيع وتعاطى المخدرات، «الحشيش والماريجوانا تحديدًا»، وتتجدد فيه الدعوات بتقنينها، والسماح بتعاطيها فى كل دول العالم!