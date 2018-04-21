نائب وزير التعليم العالى: رسوم المصريين فى الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية بالجنيه

- عصام خميس كشف عن تكليفات بتوظيف البحث العلمى فى خدمة احتياجات الدولة من الطاقة والمياه

- وجودنا ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم «إنجاز كبير».. وأتوقع تقدمًا كبيرًا خلال أشهر

- اجتمعنا مع الوزارات لتحديد المجالات المطلوب دراستها وسألناهم «محتاجين إيه نبحث فيه؟»

- شهادات مزدوجة وأفضلية بسوق العمل أبرز مكاسب التوأمة مع جامعات العالم

- لجنة لتحسين التصنيف الدولى بالتعاون مع «بنك المعرفة» وتطوير أفضل 20 مجلة جامعية



كشف الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن توجيهات للوزارة بالتركيز على تخصصات محددة، تخدم مشروعات وتحديات الدولة فى الفترة المقبلة.



وأوضح «خميس»، فى حوار مع «الدستور»، أن الطاقة والمياه، هما أهم هذه التخصصات، وفقا لما تشدد عليه استراتيجية «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتا إلى وجود تواصل واجتماعات عديدة مع باقى الوزارات للاستفسار منها عن أبرز المجالات لدى كلٍ منها.



وقال نائب وزير التعليم العالى إنهم يسعون لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعقد توأمة مع أفضل ٥٠ جامعة عالميًا، على هامش تدشين مدينة «العلمين الجديدة»، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستعد اعترافا دوليا بالجامعة والخريج المصرى، الذى سيكون مؤهلًا أكثر لسوق العمل الخارجية.



■ بداية.. كيف ترى مقترح التوأمة مع أفضل ٥٠ جامعة عالميًا الذى تحدث عنه الرئيس السيسى؟

- المقترح مهم للغاية، ومضمونه الاعتراف الكامل بالتخصصات التى ستشترك فيها الجامعات المصرية مع الجامعات الأفضل على مستوى العالم، وبالتالى ستكون الشهادات المانحة من قبل هذه الشراكة بصورتين، واحدة من الجامعة المصرية وأخرى من الجامعة الأجنبية.

■ ما طبيعة هذه الشهادات؟

- ستكون بطريقتين، المزدوجة والمشتركة، الأولى هى الحصول على الشهادة فى البرامج بين الجامعتين، وستكون بالمصروفات فى الجامعات الحكومية، والأخرى بوضع الجامعة الأجنبية «اللوجو» الخاص بها على الشهادة التى ستمنحها للطالب.

■ وما الفائدة التى ستعم على الطالب فى هذه الحالة؟

- الشهادتان ستعطيان الأفضلية للطالب لدخول سوقى العمل المحلية والأجنبية أيضا، وستكون اعترافا كاملا من الجامعة الأجنبية بالشهادة، ودليلًا على قوة الشراكة مع الجامعة المصرية المانحة للشهادة كذلك، وهو طريق يتجه له العالم حاليا بالشراكة بين الجامعات وبعضها البعض.

وأريد أن أؤكد أن الجامعات الأجنبية الأفضل على العالم، قبل إجراء الشراكة مع الجامعة المصرية، سيكون لديها تأكيدات ومعلومات حول من ستجرى معه هذه الشراكة، لأنها لن تغامر بسمعتها.

■ لكن.. ألا تُضعف قلة عدد جامعاتنا فى التصنيفات الدولية منظومة التعليم؟

- يوجد نحو ٣٠ ألف جامعة فى العالم، ونحن لدينا ٢٤ جامعة حكومية ومثلها خاصة، ودخول أكثر من جامعة مصرية فى قائمة أفضل ٥٠٠ بالعالم «إنجاز كبير»، وسيكون الإنجاز الأكبر خلال الأشهر الكبيرة، فى ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتأكيده ضرورة وجود الجامعات المصرية المصرية وبقوة فى التصنيفات الدولية.

وهناك دول ذات صيت عالٍ ولا توجد لها جامعات ضمن التصنيف، وهذا لا يعد تقليلا منها، فالحاصل الآن هو التهافت على التواجد فى التصنيفات لعقد الشراكة والاستفادة بكل التخصصات بين الجامعات.

ومن ضمن الشروط الموجودة لفتح جامعات أجنبية جديدة فى مصر، ضرورة التواجد فى أفضل التصنيفات العالمية، وأن تكون ذات سمعة عالمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة معها.

■ ما أهم التخصصات التى تسعى الجامعات المصرية للشراكة فيها مع نظيرتها الأجنبية؟

- التركيز حاليا من قبل وزارة التعليم العالى على تحقيق الشراكة فى برامج غير تقليدية تستطيع الدولة الاستفادة منها فى علوم الابتكار والبحث العلمى والصناعات المختلفة، ومجالات الكيمياء.

■ ما الخطوات الفعلية التى اتخذتموها للشراكات والتوأمة؟

- المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شكل لجنة برئاستى تحت مسمى «لجنة مساعدة الجامعات لتحسين التصنيف الدولى»، مع مشروع «بنك المعرفة المصرى»، للعمل معا من أجل الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات.

واستقطبنا العديد من الخبراء الأجانب، وعقدنا ورش عمل، وجلسنا مع ممثلى الجامعات المصرية ومراكز البحوث لتوضيح معايير التقدم فى التصنيفات، والوصول لأفضل المراحل، والتوجه للبحث العلمى، ومعرفة المعايير القائمة عليها التصنيفات مثل «توظيف الطلاب - خدمة المجتمع - جذب الطلاب الوافدين - البحث العلمى - وتبادل الأساتذة»، بجانب طرق نشر الأبحاث فى المجلات الدولية المفهرسة.

■ وهل تمثل الأعداد الكبيرة للطلاب عائقًا للجامعات فى التصنيفات الدولية؟

- على الإطلاق، الأعداد ليست نقمة على الجامعات للارتقاء بتصنيفها الدولى، بل على العكس، زيادة الأعداد قد تكون إحدى الطرق لزيادة النشر الخاص بالأبحاث الدولية. التصنيف مرتبط بمعايير وآليات نعمل عليها، منها زيادة النشر الدولى وعلاج مشاكله بحلول عالمية.

■ كيف ترى مشكلة «الخطأ فى الاسم» الذى تعانيه جامعة حلوان؟

- ليس جامعة حلوان فقط، فهناك جامعات عديدة تنشر بأسماء مختلفة وهو ما يؤخرها فى عملية التصنيف، فهناك من الأساتذة من ينشر جزءًا ويترك الآخر فى البحث بالاسم الخاطئ.

لذا، عملنا على تقوية النشر الدولى للجامعات من خلال مجلات عالمية كبيرة، وإجراء مسح كامل للجامعات المصرية، وإعادة صياغة الاسم للجامعات، وأجرينا تدريبًا على ذلك فى المعايير ونقاط القوة والضعف بالتصنيف، مع ورش عمل مركزة للدخول بقوة فى التصنيفات الدولية، وعقد دورات فى هولندا، والتدريب على عمليات القياس وطرق النشر الدولى لتحقيق المرجو من ذلك والتقدم عالميا.

■ ما سبل زيادة النشر الدولى للباحثين والجامعات؟

- اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات تعمل على قدم وساق لزيادة النشر الدولى، من خلال مجلات عالمية مفهرسة، لأن هناك دوريات ننشر بها ولا ترى النور فى الجامعات، وعقدنا أكثر من لقاء لرؤساء تحرير المجلات بالجامعات لرفع كفاءة طرق النشر بأساليب عالمية.

هناك أكثر من ٨٠ مجلة علمية بالجامعات، ونتطلع لاختيار أفضل ٢٠ مجلة للعمل عليها والارتقاء بها، حتى تكون جميع الأبحاث وفقا للمواصفات العالمية فى النشر الدولى.

كما أن هناك عشرات الآلاف من الأبحاث باللغة العربية لا بد من الاستفادة منها وترجمتها للإنجليزية، مع مساعدة الباحثين فى الارتقاء بأبحاثهم، من خلال تقديم المقالات البحثية.

■ وكيف ستتعامل وزارة التعليم العالى مع الجامعات الأجنبية المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية؟

- هذه الجامعات ستمثل رافدًا مهمًا لجذب الطلاب الوافدين، والوزارة لن تتدخل فى معايير نظم القبول بها، ولكن ستحدد ضوابط الإنشاء والالتزام بالمعايير، لضمان الاستفادة من تواجدها، مع استقلالها وفقا لما يحدده نص القانون الخاص بالفروع الأجنبية.

فمثلا، المصروفات ستحددها الجامعات، وسيكون الدفع للطلاب المصريين بالفروع الأجنبية بالعملة المصرية «الجنيه»، ومحددة من سنة لأخرى وفقا لما تراه الوزارة، أما تحصيل الرسوم من الوافدين فسيكون بالدولار.

وسيكون لهذه الجامعات الأثر الأكبر فى تقليل اغتراب الطلاب المصريين ‏للدراسة فى الخارج، والذى يصل عددهم لـ٢٢ ألف طالب، مع تواجد نسبة أعضاء هيئة التدريس المصريين بنسبة تقرب من ٥٠٪. وهنا أشير إلى أن التوامة ليست بديلا للبعثات العلمية.

وتحديد الأعداد فى الجامعات الأجنبية سيكون قائمًا على نسب وتناسب بين الطالب والأستاذ، وهناك لجان فنية تعمل على دراسة كل المتعلقات الخاصة بإنشاء الجامعات الأجنبية فى مصر، وتوضيح عملية التوأمة والشراكة معها، من خلال لجان مركزية كبيرة، تعمل فى ملف واحد لتحديد جميع الزوايا ودرجات الترقى فى التوأمة، وهى لجان متخصصة فى هذا الشأن.

■.. وما معايير إنشاء هذه الجامعات؟

- الوضع الآن مختلف عن سابقه، فهناك معايير محددة وضرورية للموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، من خلال لجان بكل القطاعات، ومدى التخصصات التى ستقوم الجامعة الجديدة بفتحها واستفادة الدولة منها، وكذلك الأعداد التى ستقبلها الجامعة، مع وجود «كنترول»، على الأعداد والمصروفات التى ستعلن عنها للطلاب، ومكان الجامعة ومدى احتياج الدولة لها فى هذا المكان، لتخفيف الضغط على الجامعات الكبيرة مثل القاهرة والمنصورة والإسكندرية، مع ضرورة وجود تخصصات تحتاجها الدولة فعلا مثل التمريض والكليات التكنولوجية.

ومن المعايير أيضا، عقد توأمة مع جامعات ذات سمعة كبيرة عالميا، فى كل التخصصات مثل جامعات أمريكا وفرنسا، لتغذية تعليمها وتسويقه جيدا، وضرورة وجود تخصصات تسعى لها الدول الأجنبية لعقد التوأمة والشراكة معها.

■ كيف ترى تعاون المراكز البحثية والجامعات للمشاركة فى مشروعات وتحديات الدولة؟

- البحث العلمى هو «الخادم» لتحديات الدولة، وهناك تواصل مستمر وفعال مع كل الهيئات والمؤسسات وبدراسات قوية، فى كل المجالات التى تحدث عنها الرئيس فى مؤتمر «إطلاق طاقات المصريين» مثل الزراعة، الطاقة، والمياه، وهناك مشروعات أخرى نعمل عليها منها حماية البيئة وصناعة الدواء.

ونحن لدينا توجيهات بتخصصات معينة وفقا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠، وكذلك الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار، التى أطلقت فى ٢٠١٦ وجرى تحديثها العام الحالى، بالتعاون مع الخبراء فى الوزارات الأخرى، وراسلنا كل الوزارات وسألناهم: «إنتم محتاجين إيه؟»، وعقدنا اجتماعات منذ أبريل ٢٠١٧ مع وزارات مثل الإسكان والرى، ونعمل من خلال محاور مشتركة لإفادة الدولة بتخصصات بحاجة لها خلال الفترات المقبلة.

هناك تعاون متواصل وقائم لتحقيق طموحات الشعب من خلال عمليات البحث العلمى، والمراكز البحثية تعمل بكامل طاقتها مع الجامعات من خلال الأبحاث المقدمة لها من باحثين جامعيين فى الأصل، كما أن الجامعات لديها حرص كامل على التعاون لتحقيق كامل الاستفادة فى البحث العلمى.

ومن أهم التخصصات التى تحتاجها الدولة حاليا ومستقبلا «الطاقة»، وهو رقم ٧ فى قائمة الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة الـ١٧، كما نعمل على تخصص «المياه» بصور مختلفة، لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة فى هذه القضية.

■ ماذا عن إنتاج «كواشف طبية» محلية؟

- هى قصة نجاح للبحث العلمى، ممثلة فى المراكز البحثية مثل المركز القومى للبحوث، والجامعات، فهناك تعاون بين وزارة التعليم العالى ومركز التميز التابع لوزارة الإنتاج الحربى وشركة «فاكسيرا» للمستحضرات واللقاحات الحيوية، لإنتاج الكواشف الطبية المحلية بدلا من استيرادها من الخارج بالعملة الحرة.

واتضح أن هناك أبحاثًا منشورة فى مصر عن الكواشف الطبية بـ٤٠ حالة متخصصة فى هذا الشأن، وشكلنا لجانا من كبار الأساتذة، مع وجود ٤ براءات اختراع فى الكواشف الطبية، ونبحث حاليا الوصول بهذه الاكتشافات للمرحلة النهائية المضاهية للكواشف العالمية، وتحقيق الكفاءة بنسبة على أعلى مستوى لعدم الحاجة للاستيراد، والعمل على تطوير النسب التى توصلنا لها فيها، مع تشجيع الباحثين على الغوص فى هذا المجال، لتحقيق المرجو منه وهو اكتشاف المرض مبكرا.

ونعمل حاليا على الانتهاء من عدة قوانين، منها التجارب على الحيوانات، وتشريعات أخرى تتيح التصدير وفقا لقواعد الدولة التى يتم التصدير لها من خلال منظومة البحث العلمى، بجانب الاشتراك مع دول الاتحاد الأوروبى.

■ إلى أين وصلتم فى مقرر الحافز العلمى على طلاب الثانوية العامة على غرار الحافز الرياضى بالتنسيق الجامعى؟

- نعمل عليه حاليًا، والمقترح لاقى قبولا واسعا من رؤساء الجامعات، خلال جلسات «المجلس الأعلى»، ويتنظر بعض الرتوش الأخيرة لإقراره، والحافز سيساعد كثيرا على زيادة الابتكارات لدى الطلاب وبراءات الاختراع، والتشجيع على إجراء البحث العلمى.

■ أخيرًا.. كيف سيفيد قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار الجديد منظومة البحث العلمى؟

- القانون سيحرر المنظومة من عدة قيود كانت تكبل الأساتذة والباحثين، لأن قانون تنظيم الجامعات فى الماضى كان ينص مثلا على أنه لحصول الأستاذ على درجة الترقى لا بد له من نشر أبحاث، وبشكل عام هذا القانون سيشعر المواطن بقيمة البحث العلمى فى حياته. القانون به ٩ بنود تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه الباحثين، منها التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والهيئات بشرط موافقة الوزير المختص، وتأسيس شركات ناشئة، ومشاركة شركاء من الخارج، وخلق حالة تنافسية ونقلة نوعية فى الاستفادة من مخرجات البحث العلمى، وإنشاء أودية علوم مع الحضانات التكنولوجية. كما يسمح القانون للشركات بتمويل مشروعات البحث العلمى، على أن يُحسب التمويل من مصروفات الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لأرباح الشركات الصناعية، مع تمويل الأفراد المشروعات وخصمها من الإيرادات الخاضعة للضريبة، مع إعفاء هيئات البحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزارة المالية.



الكل يتحدث عن التصنيفات الدولية للجامعات.. أين نحن منها؟

- هناك ١٩ تصنيفا عالميا، من أهمها: البريطانى، والإسبانى، وشنغهاى الصينى. والتصنيف بشكل عام يعتمد على عدة معايير، منها قاعدة البيانات، وأعداد الطلاب الوافدين، وبرامج الساعات المعتمدة.

والفترة الماضية شهدت تقدما كبيرا لعدد من الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، خاصة «البريطانى»، ومنها جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، والجامعة الأمريكية، وأتوقع تقدما أكثر فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.