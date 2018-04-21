محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»

عبّر أحمد حجازي مدافع نادي «وست بروميتش» الإنجليزي، عن سعادته بالمواجهة التي جمعته بالنجم المصري المحترف في صفوف «ليفربول» الإنجليزي، محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهم اليوم في الدوري بالجولة الـ35.



ونشر حجازي صورة على حسابه الرسمي بـ«تويتر» تجمعه مع ابنته وصلاح، وعلق: «جهد فريق عظيم اليوم!، سعيد لرؤية أخي محمد صلاح بعد مباراة صعبة».



ورد صلاح على حجازي: «أنت بتضرب في الماتش، وتيجي هنا تقولي سعيد لرؤية أخي، أخويا مين بقى إيدك تقيلة قوي».