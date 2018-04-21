القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 06:04 م

محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»

محمد صلاح و«حجازي»
محمد صلاح و«حجازي»
مصطفى مسلم
dostor.org/2137749

عبّر أحمد حجازي مدافع نادي «وست بروميتش» الإنجليزي، عن سعادته بالمواجهة التي جمعته بالنجم المصري المحترف في صفوف «ليفربول» الإنجليزي، محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهم اليوم في الدوري بالجولة الـ35.

ونشر حجازي صورة على حسابه الرسمي بـ«تويتر» تجمعه مع ابنته وصلاح، وعلق: «جهد فريق عظيم اليوم!، سعيد لرؤية أخي محمد صلاح بعد مباراة صعبة».

ورد صلاح على حجازي: «أنت بتضرب في الماتش، وتيجي هنا تقولي سعيد لرؤية أخي، أخويا مين بقى إيدك تقيلة قوي».

محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»
محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»
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