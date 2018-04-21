القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 06:02 م

«زراعة الدقهلية»: توريد 33 ألفا و729 طن قمح حتى الآن

«زراعة الدقهلية»:
أش أ
dostor.org/2137747

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، المهندس محمد عبد الله، عن توريد 33 ألفا و729 طن قمح حتى الآن إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة.

وقال عبدالله - في تصريح اليوم السبت - إن إجمالي المتوقع توريده هذا الموسم يقرب من 280 ألف طن، لافتا إلى وجود سعات تخزينية تفوق هذه الكمية.

وأوضح أن هناك 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع تشمل (مراكز بني عبيد، ميت غمر، شربين) بها سعة 135 ألف طن، وهناك مواقع معدة من قبل شركة مطاحن شرق الدلتا تبلغ سعتها 92 ألف طن، بالإضافة إلى 25 موقعا تابعا للبنك الزراعي بطاقة استيعابية تبلغ 38 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع، مشددا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.

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