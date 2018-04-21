القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 06:43 م

ترحيل سعاد الخولي إلى سجن القناطر بعد تأجيل محاكمتها (فيديو)

ترحيل سعاد الخولي
عادل عبد العال
dostor.org/2137719

اصطحبت مباحث الترحيلات سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين إلى مقر حبسهم (سجن القناطر) عقب تأجيل محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله، لجلسة 24 يونيو للاطلاع.

وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة باستمرار حبس الخولي وإخلاء سبيل المتهم السابع أكرم عبدالمعطي، بكفالة 10 آلاف جنيه، ومخاطبة النيابة العامة لوازرة التنمية المحلية، لاستخراج بيان باختصاصات نائب المحافظ.

وصرحت المحكمة، للدفاع الاطلاع على تقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن تفريغ الأسطوانات والحصول على صورة منها، بالإضافة إلى إخلاء سبيل ثلاثة متهمين أيمن عبدالجواد وإدريس عبدالجواد والسيد إبراهيم بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهم قبل ذلك.

ترحيل سعاد الخولي إلى سجن القناطر بعد تأجيل محاكمتها (فيديو)
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