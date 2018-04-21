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السبت 21/أبريل/2018 - 05:16 م

الحكومة الهندية تقر مرسومًا بإعدام مغتصبي الأطفال

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
dostor.org/2137706

أقرّت الحكومة الهندية السبت، مرسومًا لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، وسط غضب شعبي بسبب الاعتداء جنسيا على القاصرات.

وقالت قناة دوردارشان الإخبارية إن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي ترأس اجتماعًا لمجلس وزرائه قرر فيه إدخال تعديل على قانون "حماية الأطفال من الجرائم الجنسية"، ينص على تطبيق عقوبة الإعدام ضد هؤلاء المدانين باغتصاب أطفال، تحت 12 عامًا".

وبموجب القانون الهندي، فإن أقصى عقوبة لجريمة اغتصاب الأطفال السجن مدى الحياة، على أن يكون المرسوم، الذي سيوقعه الرئيس رام نات كوفيند ليأخذ شكل قانون ساريا لمدة 6 أشهر، وخلال تلك الفترة يتعين على البرلمان إقراره.

وتعيش الهند في حالة من الصدمة منذ ورود أنباء اغتصاب جماعي لطفلة عمرها 8 سنوات في بلدة كتاوا بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في يناير الماضي.

ووردت أنباء عن حالات اغتصاب 4 أخرى وقتل لفتيات قصّر هذا الأسبوع وحده.

وينظر إلى الانتقادات المتزايدة والاحتجاجات، التي تطالب الحكومة بضمان عقوبات أكثر صرامة وسرعة لمنع التحرش الجنسي، على إنها أسهمت في القرار.

كما وضع مجلس الوزراء إجراءات نحو تسريع وتيرة التحقيقات في قضايا الاغتصاب، وتنص تلك الإجراءات على ضرورة اكتمال التحقيقات في غضون شهرين.

وتسببت جريمة بلدة كاتوا في إثارة توترات دينية وإحداث انقسام بين الهندوس والمسلمين في المنطقة.

كانت الهند قد شهدت أكثر من 36 ألف جريمة اغتصاب واعتداء جنسي وجرائم مماثلة ضد الأطفال في عام 2016 وحده، حسب بيانات من المكتب الوطني لسجلات الجريمة.

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