أردوغان يُلمح إلى استمرار حالة الطوارئ بعد الانتخابات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن تمديدها لأشهر بعد إجراء انتخابات مبكرة في يونيو.



وتم فرض حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، وتم تمديدها الأسبوع الجاري للمرة السابعة، وبحلول يوليو ستكون طبقت لسنتين كاملتين.



وأضاف أردوغان في اسطنبول: «سنواصل كفاحنا، لا للمرة السابعة فحسب، بل لثماني مرات إذا لزم الأمر، أو تسع أو عشر إذا لزم الأمر، وسنواصل القيام بذلك من أجل السلام في بلادنا، وقوانين الطوارئ لم تستخدم إلا لمكافحة الإرهاب».