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السبت 21/أبريل/2018 - 05:05 م

رئيس الوزراء من المدينة الباسلة: «مستقبل المصريين أفضل»

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2137703

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن العمل يسير بشكل جيد فى مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمستشفى، مشددًا على أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تطوير جميع مستشفيات بورسعيد.

أضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية السبت، عقب تفقد أعمال إنشاء مستشفى أطفال الأورام أنه من المقرر أن ينتهى العمل فى المستشفى يوليو المقبل، لافتًا إلى أن المستشفى ستخدم أهالى بورسعيد والإسماعيلية ومنطقة القناة.

ولفت إلى أن بدء تطبيق نظام التأمين الصحى سيكون في محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإطلاق منظومة التأمين الصحى فى وقتها لخدمة المواطنين كافة، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه باستكمال المشروعات المتوقفة والقومية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات سوف تحدث طفرة كبيرة فى مصر.

ووجّه رئيس الوزراء رسالة إلى الشعب المصرى قال فيها: "المستقبل أفضل وسنعمل على نهضة اقتصادية وسنستمر فى زيارات ميدانية لمتابعة المشروعات"، مشيرًا إلى أن هناك كمًا كبيرًا من المشروعات ستشهدها منطقة القناة قريبًا".

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