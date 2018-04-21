القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 05:03 م

وزير الري: مصر تعاني عجزًا مائيًا يصل لـ54 مليار متر مكعب

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي،
إسلام نصير
dostor.org/2137701

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر في حاجة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، لسد احتياجاتها المائية، لافتًا إلى أن المتاح الآن 60 مليار متر مكعب فقط، متنوعة ما بين مياه النيل والجوفية والأمطار، ما يشير إلى وجود عجز 54 مليار متر مكعب.

وأوضح عبدالعاطي، خلال كلمته بحزب الوفد، أن المصاريف المطلوبة من الوزارة لتغيير الشبكة وصيانة محطات الرفع، مقدرة بـ154 محطة، لافتًا إلى أن تكلفة الصيانة تتخطى، فقط، مليار جنيه، ستدفعها الوزارة مقابل استهلاك الكهرباء، و7 مليارات جنيه لكي تصل المياه لجميع ربوع الدولة.

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