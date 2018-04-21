مناورات لحاملة طائرات صينية في المحيط الهادئ

أجرت حاملة الطائرات الصينية «ليواننغ» مناورات عسكرية في المحيط الهادئ، ما زاد من حدة التوتر مع تايوان، على خلفية التدريبات العسكرية الصينية في هذه المنطقة الحساسة.



وأجرت «ليواننغ»، وهي حاملة الطائرات الصينية الوحيدة، «مناورات عسكرية هجومية ودفاعية؛ لاختبار القدرات القتالية»، شاركت فيها مدمرتان.. حسبما أعلنت البحرية الصينية عبر مدونتها على شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي.



وأوضحت البحرية الصينية أنه تم تنفيذ المناورات في منطقة تقع شرق قناة «باشي»، التي تفصل تايوان عن الفليبين.



وتعتبر الصين، تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها.

وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949، وتدار تايوان بشكل ذاتي لكنها لم تعلن أبدا استقلالها.



وأظهرت صور المناورات، التي شاركت فيها المدمرتان «جينان» و«تشانغتشون»، مقاتلات «جاي- 15» تستعد للإقلاع من على متن حاملة الطائرات ليواننغ.