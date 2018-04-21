وزير الري: 97% من موارد مصر المائية عابرة للحدود

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن 97% من موارد مصر المائية عابرة للحدود، كما أن مصر بلد جاف ومياه الأمطار تكاد تكون منعدمة، فضلًا عن زيادة عدد السكان بطريقة كبيرة في السنوات الأخيرة.



وأضاف عبدالعاطي، في كلمته بحزب الوفد، أن الوضع المائي يرتبط بعدد السكان ودرجة الحرارة، لافتًا إلى أن الترشيد هو الأهم حاليًا في الزراعة والصناعة ومياه الشرب ولا بدّ أن نتعامل مع الماء أنها مورد نادر ولا بدّ من المحافظة على تنمية مواردها وأن نعلم جميعًا التحديات والمشكلات التي تواجهنا.



وأوضح الوزير أن تنمية الموارد المائية ضمن المحاور الأساسية لخطة الحكومة للتنمية المستدامة وهناك طرق لاستخدام مياه المطر وأماكن لتخزينها للاستفادة منها وخطط لتأمين كل مخرات السيول، لافتًا إلى أنه جاء للحزب لتهنئة المستشار بهاء أبوشقة والوفد على الانتخابات الديمقراطية التي شهد لها الجميع مؤخرًا.