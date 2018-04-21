بابا الفاتيكان: كونوا دعاة للسلام دائمًا في الشرق الأوسط

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى نشر قيم المحبة والعيش المشترك بين البشر؛ لكي تكون منطقة الشرق الأوسط أداة للسلام، لا قوسًا مشدودًا للحرب، خاصة مع انتشار العنف في الوقت الراهن.



وأضاف البابا فرنسيس، في القداس الإلهي، الذي ترأسه صباح اليوم: "إن الدعوة إلى السلام ضرورة يريدها الله من الإنسان"، مؤكدًا ضرورة أن تكونوا دعاة سلام خاصة بمناطق الحرب في الشرق الأوسط.



وتابع البابا فرنسيس"أنتم نافذة مفتوحة، يمكن من خلالها رؤية كل فقر يلوح في الأفق عبر التاريخ، لكن قبل كل شيء، أنتم نافذة أمل، لكي تكون منطقة الشرق الأوسط الحوض التاريخي للحضارة".