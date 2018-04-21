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السبت 21/أبريل/2018 - 04:54 م

«أيوب» يكتسح على يوتيوب: «مليون مشاهدة ولسّه» (برومو)

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
إخاء شعراوى
dostor.org/2137690

بالتزامن مع طرح البرومو التشويقي الثاني لمسلسل «أيوب»، انتشر على مواقع التواصل هاشتاج حمل اسم «عايزكم تكبروا»، وهي الجملة التي يقولها مصطفي شعبان خلال العمل لأعداءه قبل الانتقام منهم بسبب ما فعلوه معه من ظلم، واستخدم عدد كبير من النشطاء الجملة، سواء كانوا معبرين عن سعادتهم بالتغيير الذي ظهر به الفنان الشاب، أو إعجابهم بالبرومو وتوجيه الجمله كإنذار لأشخاص لديه في الواقع.

على صعيد آخر، تخطّى عدد مشاهدات البرومو الأول لمسلسل أيوب مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة سينرجي لمالكها تامر مرسي، والمسلسل بطولة مصطفي شعبان وآيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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