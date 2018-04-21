ناشطون سوريون: جيش الإسلام يسلم 75 دبابة للقوات السورية

أفاد ناشطون سوريون، اليوم، بأن تنظيم «جيش الإسلام»، التابع للمعارضة المسلحة، سلّم إلى القوات الحكومية السورية ترسانة هائلة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل انسحاب مسلحيه من منطقة القلمون الشرقي.



وأكد الناشطون، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن بين الأسلحة التي سلمها عناصر التنظيم إلى الجيش السوري 75 دبابة، بالإضافة إلى مدرعات ومضادات للطائرات وقاذفات، وصواريخ «أرض-أرض» وذخائر متنوعة.



وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، في وقت سابق اليوم، بانطلاق عملية إخراج المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي الواقعة في ريف دمشق الشمال- شرقي، بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السوري وقادة المسلحين.