ارتفاع عدد المعتقلين فى المظاهرات الاحتجاجية بأرمينيا إلى 84 شخصًا

أعلن المتحدث باسم الشرطة الأرمينية أشوت أجارونيان، اليوم، ارتفاع حصيلة الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات الاحتجاجية فى العاصمة (يريفان) ضد انتخاب الرئيس السابق سيرج سركسيان، رئيسًا للوزراء، إلى 84 شخصًا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن المتظاهرين نقلوا تظاهراتهم المستمرة لليوم التاسع على التوالى إلى المناطق السكنية، كما قاموا باعتراض الطرق، مشيرة إلى أن سركسيان طالب زعيم المعارضة نيكول باشينيان بالبدء فى إجراء محادثات من أجل تجنب وقوع المزيد من الخسائر.