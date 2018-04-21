واشنطن تنتقد انتهاك قطر حقوق العمال في مونديال 2022

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، انتهاكات قطر لحقوق العمال في منشآت كأس العالم 2022، حيث أوضحت الوزارة أن انتهاكات الدوحة لحقوق العمال الأجانب تمثلت في العمل القسري في ظروف غير آمنة، والاستقطاع من الأجور، والأوضاع المعيشية الرديئة.



وطالب التقرير الأمريكي، الحكومة القطرية، باحترام القانون الذي يجرم أشكال العمالة القسرية كافة، وحث قطر على ضرورة رفع القيود المفروضة على حرية حركة العمال المهاجرين في الخارج.



كما أدان التقرير القيود التي تفرضها الدوحة على حرية التعبير والصحافة، وتأسيس الجمعيات والاتحادات، مشيرًا إلى حظر الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية.



واعتبر التقرير عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، إحدى أبرز العقبات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر.



كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال تقريرها، إلى وجود قيود بالقانون على تأسيس الصحف، لافتة الانتباه إلى أن أعضاء الأسرة الحاكمة أو الملاك الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع مسئولي الحكومة يملكون جميع وسائل الإعلام المطبوعة.