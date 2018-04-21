تأجيل محاكمة سعاد الخولى و6 آخرين فى «الرشوة» لـ٢٤ يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى، واستعماله، إلى جلسة 24 يونيو للاطلاع.



كانت المحكمة قد أمرت في الجلسة السابقة، باستمرار حبس الخولي وإخلاء سبيل المتهم السابع أكرم عبدالمعطي، بكفالة 10 آلاف جنيه، ومخاطبة النيابة العامة لوازرة التنمية المحلية، لاستخراج بيان باختصاصات نائب المحافظ.



وصرحت المحكمة، للدفاع بالاطلاع على تقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن تفريغ الأسطوانات والحصول على صورة منها، بالإضافة إلى إخلاء سبيل ثلاثة متهمين هم أيمن عبدالجواد، وإدريس عبدالجواد، والسيد إبراهيم، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهم قبل ذلك.



وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.



وباشرت النيابة، التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.

