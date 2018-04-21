ماليزيا: قاتلو «البطش» يتبعون أجهزة مخابرات معادية لفلسطين

قال أحمد زيد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، إن الحكومة تحقق في تورط عملاء أجانب في مقتل المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوالالمبور، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.



وأكد أن المهاجمين الذين كانوا ينتظرون البطش عند مدخل المسجد، كانوا ذوي بشرة بيضاء، ويقودون دراجات نارية من نوع BMW، موضحًا أنه من المرجح أن يكونوا تابعين لأجهزة مخابرات أجنبية تابعة لدول معادية لفلسطين.



واغتيل البطش، مهندس فلسطيني منتمٍ لحركة حماس الفلسطينية، فجر اليوم السبت، بعد إطلاق مجهولين 14 رصاصة تجاهه، أصابت إحداها رأسه، ما أسفر عن موته في الحال، بينما اتجهت أصابع الاتهام لجهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي «الموساد» بتنفيذ العملية، خاصة أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن معلومات حول أن ماليزيا تسمح لعناصر حماس بالتدريب داخل أراضيها لتنفيذ عمليات ضد كيان الاحتلال.