وثيقة جديدة تفضح تمويل قطر للحوثيين بـ30 ألف ريال

كشف فريق اليمن الدولي للسلام، وهو فريق قانوني يضم محامين من عدة دول عربية، عن دعم مالي تقدمه قطر لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، حسبما أفاد موقع "قطريليكس" المعني بكشف فضائح الفساد القطري.



جاء ذلك وفقًا لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ 30 ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.