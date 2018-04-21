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السبت 21/أبريل/2018 - 04:41 م

صور.. «مكرم» يفتتح الدورة الـ51 للصحفيين الأفارقة

مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد
الحسين عبيد
dostor.org/2137674

افتتح اليوم الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدورة التدريبية الحادية والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة، والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين ووزارة الخارجية.

وقال مكرم نحن حريصون على أن يكون هدف هذه الدورات الحقيقي هو التدريب المهني فقط، لا غير، وأن المجلس يسعد بما تحققه هذه المحاضرات من فوائد للمشاركين لأن في النهاية نحن هدفنا وحدة القارة الإفريقية ووحدة التنمية ووحدة التوجه وبالتالي فإن شعار الجنوب مع الجنوب هو شعار حقيقي ينبغي أن يترجم بالفعل إلى وعي بضرورة أن الصحافة الإفريقية تمكن بالفعل من خدمة مصالح الجنوب مع الجنوب.

وأضاف: "أنا واثق من أن البرامج التي سوف تقدم لكم هي برامج مهنية تتعلق بأصول المهنة، وقد تخرج من هذا المعهد آلاف الصحفيين على مدار سنوات طويلة ولكن مع الأسف مازال ينقصنا التقييم الحقيقي لهذه الدورات ومدى الإفادة منها؛ لذلك علينا خلق علاقات تواصل مستمرة فيما بيننا وأنا أظن أن هذا الهدف لن نستطيع أن نصل إليه إلى أن نعمل شبكة تواصل بين الخريجين القدماء والجدد لنتأكد أن الدورات تحقق هدفها وتمكننا من أن نتواصل مع الدارسين وأنا واثق أن هذا الموقع الإلكتروني الذي سوف نبدأ في تنفيذه قريبا إن شاء الله يبدأ عمله في غضون شهور قليلة سيحقق هذا الهدف".

وأنهى رئيس المجلس كلمته متمنيًا النجاح لهذه الدورة، وطلب من الدارسين ضرورة تسجيل ملاحظاتهم، وتقييمهم لبرنامج الدورة لكي تتم مناقشته في حفل الختام.

جدير بالذكر، أنه يشارك في هذه الدورة 21 صحفيًا من واحد وعشرين دولة إفريقية مختلفة متمثلة في دول "السودان-السنغال- أوغندا - المغرب -بوروندي - بوركينا فاسو - توجو -تونس - تشاد - تنزانيا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان -جيبوتي- غانا - كوت ديفوار -كينيا - مالى - مورشيوس -موريتانيا - ناميبيا – نيجيريا"، ممثلين لصوت الصحافة الإفريقية بالقارة السمراء إلى جانب مشاركة ثلاثة من ممثلي الصحف المصرية، وهى (جريدة الأخبار– وكالة أنباء الشرق الأوسط – جريدة صدى البلد) كممثلين لصوت مصر بالقارة السمراء.

صور.. «مكرم» يفتتح الدورة الـ51 للصحفيين الأفارقة
صور.. «مكرم» يفتتح الدورة الـ51 للصحفيين الأفارقة
صور.. «مكرم» يفتتح الدورة الـ51 للصحفيين الأفارقة
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