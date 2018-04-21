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السبت 21/أبريل/2018 - 04:34 م

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

محمد صلاح و أحمد
محمد صلاح و أحمد حجازى
محمد عوض
dostor.org/2137671

أشعل رواد السوشيال ميديا، دائرة التحدى بين هداف ليفربول، ولاعب المنتخب المصرى محمد صلاح، الذى واجه فريق وست بروميتش ألبيون، الذى يلعب ضمن خطوطه زميله بالمنتخب أيضًا أحمد حجازى.

وانهالت منشورات نشطاء الشوسيال ميديا، بين كوميدية وساخرة، واتجه البعض إلى إظهار طابع التحدي والحماسة والانحياز لفوز وتألق الفرعون صلاح، وخاصة بعد حصوله على العديد من الجوائز العالمية قبل بداية المبارة، بينما امتدت حالة من السخرية والكوميديا والهجوم حجازى عقب المبارة.

وقال أحد المتابعين عبر حسابه: «المصريون بيقطعوا بعض فى الغربة، محمد صلاح وأحمد حجازي ربنا يزيدكم»، بينما قال آخر: «ما تهدى شوية على أبوصلاح يا حجازى»، بينما انتقد آخر قسوته في اللعب مع صلاح، قائلا:«أحمد حجازى أمام معظم مهاجمين الدورى الإنجليزي بطة بلدي، وأمام صلاح هرم خوفو».

ونشر أحد المتابعين نصًا نسبه إلى اللاعب المصري المعتزل محمد أبوتريكة، قائلا:« أبوتريكة: كلمت حجازي من يومين وقلت له يا بني عايزين الواد يكون الهداف، وحجازى قالي أنا عليا ما أخليش صلاح ميسجلش، وفى ماتش توتنهام مش هخلي كين يسجل».

ووجه آخر رسالة إلى اللاعب أحمد حجازى، مناشدًا إياه بالابتعاد عن صلاح قائلًا:«حد يقول لحجازي بطل ضرب في أبوصلاح.. ده لو هاري كين مش هيكون بالتباتة دى يا جدع»، ونشر آخر قائلا: «ما تحبكهاش أووى يا حجازي، اعمل نفسك مش شايف صلاح وسيبه يسجل هدف».

وتناول أحد نشطاء السوشيال ميديا شتائم المنصفين للفرعون المصرى صلاح ضد «حجازى» بأسلوب من الكوميديا والسخرية قائلا:« انت تحمد ربنا إنها جت على شتايم بس.. علشان شوية كمان كنا هندعى عليك، ونجيب نهايتك»، واصفًا إياه بـ«العاق أحمد حجازى».

تعادل فريق وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وعلى جبر، مع ليفربول الذى يضم محمد صلاح بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وتقدم ليفربول بهدفين نظيفين عن طريق دانى أنجز ومحمد صلاح فى الدقيقتين 4 و72 على التوالى، قبل أن ينتفض وست بروميتش ألبيون، ويتمكن من تسجيل هدفين عن طريق جاك ليفرمور وروندون فى الدقيقتين 79 و88 من عمر المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 31 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، متفوقًا بفارق 5 أهداف على هارى كين، لاعب توتنهام، كما يتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، فى صراع الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد بدوريات أوروبا.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف فى معادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز، وكريستيانو رونالدو، وآلان شيرار الذى تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج"

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا
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