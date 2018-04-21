وزير إسرائيلى: وجهنا أكثر من 100 ضربة فى سوريا ولبنان

أعلن وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى، تساحى هنجبى، أن إسرائيل وجهت أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان خلال السنوات الأخيرة، لإحباط نقل شحنات أسلحة متطورة لحزب الله من إيران.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هنجبى، قوله خلال ندوة ثقافية عقدت في منطقة كريات أونو بالقرب من تل أبيب، اليوم السبت، إن "حزب الله لم يرد لأنه يعلم أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على مسائل معينة"، مضيفًا أن "جميع الإشارات تدل على أن حزب الله لا يرغب في الانجرار إلى صدام مع إسرائيل، خاصة بعد الضربة التى تلقاها خلال حرب لبنان الثانية قبل اثني عشر عامًا"، حسب قوله.



واتهم الوزير الإسرائيلي إيران بالسعى إلى "التموضع عسكريًا في سوريا بهدف فتح جبهة ثانية في هضبة الجولان، بالإضافة إلى جبهة حزب الله في لبنان"، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تسمح بتواجد إيرانى على حدودها مع سوريا".



وكان الجيش اللبناني، قد أعلن يوم 9 أبريل الجاري خرق أربع طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية في توقيت متزامن مع الهجوم على مطار التيفور العسكرى وسط سوريا بالصواريخ.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن الضربة على مطار "التيفور"(T4) بسوريا شنتها طائرتان من طراز "F-15" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلى، وأصابت الهدف 3 صواريخ موجهة، بينما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من تدمير 5 أخرى، موضحة أن المقاتلات الإسرائيلية شنت ضربتها على "التيفور" بسوريا من أراضى لبنان دون الدخول في الأجواء السورية.