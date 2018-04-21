«الإحصاء الفلسطيني»: نسبة المسيحيين بالضفة الغربية وغزة 1%

صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقرير السنوي حول النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام 2017.



وكشفت نتائج التقرير عن أن نسبة المسيحيين بالتقرير السنوي للإحصاء في منطقتي الضفة الغربية وغزة تقدر بنحو 1% من نسبة الفلسطينيين جميعًا.



كما أوضح الإحصاء أن الفلسطينيين يتوزعون حسب الديانة كالآتي: يدينون بالإسلام 4.616 مليون، وبالمسيحية 46.850 ألف، وبديانات أخرى 1.384، وبذلك تبلغ نسبة المسيحيين المتواجدين حاليًا في الضفة الغربية وقطاع غزة 0.975%؛ أي نحو 1 بالمائة من عدد السكان الإجمالي.