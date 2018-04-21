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السبت 21/أبريل/2018 - 04:26 م

الاتحاد الأوروبي: الوضع في سوريا يتصدر أجندة اجتماعات «G -7»

سوريا
سوريا
نيفين أشرف
dostor.org/2137666

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، اليوم السبت، أن اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى« G-7» في كندا غدا الأحد سيناقش عددًا من القضايا يتصدرها الوضع في سوريا.

وذكر مكتب «موجيريني» في بيان له، أن ملف الأزمة السورية من بين أكثر المواضيع إلحاحًا على الساحة الدولية وسيكون محل نقاشات الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع على مدى يومين ويأتي قبيل مؤتمر بروكسل الثاني بشأن سوريا المقرر عقده في الـ24 والـ25 من أبريل الجاري.

وأضاف البيان أن وزراء مجموعة السبع سيناقشون أيضًا الصراع في أوكرانيا وكذلك العلاقات مع روسيا، بالإضافة إلى الوضع في العراق والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وملف إيران والوضع في شبه الجزيرة الكورية في ضوء التطورات الأخيرة.

وأشار إلى أنه من بين المواضيع المطروحة للنقاش الأمن البحري وعدم الانتشار النووي ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب والتطرف، والأمن الإلكتروني ومنع نشوب الصراعات ودعم الأمم المتحدة وتعزيز الديمقراطية وتمكين المرأة.

وتتكون المجموعة من سبع دول هي كندا التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ورغم أنه لم يجر الاعتراف بالاتحاد الأوروبي كعضو في المجموعة، إلا أن ممثليه يحضرون اجتماعاتها دائمًا.

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