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السبت 21/أبريل/2018 - 04:23 م

وقفة احتجاجية لـ350 موظفًا بالقوى العاملة بسبب تعنت «سعفان»

محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2137664

نظم أكثر من ٣٥٠ موظفًا من وزارة القوى العاملة ومديرياتها، وقفة احتجاجية أمام هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمناشدة المسئولين التدخل لحل مشاكلهم، حيث يتهمون محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بعدم الشفافية والعدالة فى قيادة الوزارة.

وقال أحد الموظفين المشاركين بالوقفة لـ"الدستور"، إن الوزارة تعنتت معهم فى مسابقة اختيار المستشارين والملحقين العماليين، ومساعدى الملحق الإدارى بمكاتب التمثيل العمالى بسفارات مصر بالخارج، حيث تم إعلان أسماء المقبولين للوظائف دون إعلان درجاتهم فى الامتحان الذى تم لهم.

وأضاف أن الوزير قام بعمل عدد من المناصب القيادية دون مسوغ قانونى لها.

وأشار إلى أنهم تقدموا بمذكرة لهيئة الرقابة الإدارية بالفساد الموجود بالوزارة، وأنهم سيتوجهون حاليًا إلى قصر الاتحادية لتوجيه مذكرة أخرى لرئاسة الجمهورية.

وقفة احتجاجية لـ350 موظفًا بالقوى العاملة بسبب تعنت «سعفان»
وقفة احتجاجية لـ350 موظفًا بالقوى العاملة بسبب تعنت «سعفان»
وقفة احتجاجية لـ350 موظفًا بالقوى العاملة بسبب تعنت «سعفان»
وقفة احتجاجية لـ350 موظفًا بالقوى العاملة بسبب تعنت «سعفان»
وقفة احتجاجية لـ350 موظفًا بالقوى العاملة بسبب تعنت «سعفان»
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