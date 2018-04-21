ألمانيا ترحب بتعليق التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

رحبت ألمانيا، اليوم السبت، بإعلان كوريا الشمالية تعليق إجراء تجاربها الصاروخية، معتبرة إياه "خطوة صحيحة" على طريق فتح بيونج يانج برنامجها النووى أمام المنظمات الدولية المختصة.



وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، في بيان، إن كوريا الشمالية مطالبة الآن بخطوات ملموسة على طريق تلبية مطالب المجتمع الدولي بفتح برنامجها النووى والصاروخى أمام المنظمات الدولية المختصة.



وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن قرارها وقف كل التجارب النووية والصاروخية في موقعها النووي الرئيسي، كبادرة منها قبل القمة المرتقبة التى ستعقد بين زعيمها كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، يوم الجمعة المقبل.