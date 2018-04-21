روسيا ترحب بقرار «بيونج يانج» وقف التجارب النووية والصاروخية

رحبت موسكو رسميًا، اليوم السبت، بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية، داعية واشنطن وسيؤول إلى اتخاذ خطوات للحد من النشاط العسكرى والتوصل إلى اتفاقات خلال القمة المقبلة.



وأعربت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها، عن ارتياحها إزاء التطورات فى قضية شبه الجزيرة الكورية باتجاه خارطة الطريق التى اقترحتها كل من روسيا والصين.



وقالت الخارجية: «إن قرار كوريا الشمالية بشأن وقف التجارب النووية يخلق مناخًا مواتيًا لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية».



وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن قرارها وقف كل التجارب النووية والصاروخية فى موقعها النووى الرئيسي كبادرة منها قبل القمة المرتقبة التى ستعقد بين زعيمها كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، يوم الجمعة المقبل.