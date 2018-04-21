«موسكو» تدعو «حظر الأسلحة» لإجراء تحقيق نزيه في دوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تنتظر من خبراء منظمة حظر الأسلحة

الكيماوية تحقيقًا نزيهًا في حادث الهجوم الكيماوي «المفترض» في بلدة دوما السورية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن بعثة للمنظمة معنية بالتحري عن حوادث استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، توجهت إلى دوما بمنطقة غوطة دمشق الشرقية، صباح اليوم، لزيارة مكان الاستخدام المفترض للمواد السامة في 7 أبريل الجاري.



وأشار البيان إلى أن الخبراء انطلقوا إلى هذا المكان بعد 11 يومًا من تلقي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية طلبًا رسميًا من دمشق بإرسال خبراء إلى هناك، وهو تأخر وصفته الوزارة الروسية بأنه «غير مقبول بغض النظر عن مبرراته».