القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 06:34 م

خريطة توزيع العمالة.. 826 ألف بقطاعي الإسكان والكهرباء: «الزراعة أقل جذبًا»

خريطة توزيع العمالة..
أميرة ممدوح
dostor.org/2137627

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ملامح خريطة توزيع العاملين المدنيين بالقطاع العام والأعمال العام طبقًا للقطاع الاقتصادي خلال العام 2017، بإجمالي 826 ألف و948 عامل أغلبهم من الذكور بعدد 724 ألف و678 عامل مقابل 102 ألف و270 من الإناث.

وتصدر قطاع الإسكان والتعمير قائمة القطاعات الأعلى جذبًا للعمالة بعدد 220.353 ألف عامل بنسبة 26.6% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام، منهم 206.226 ألف عامل من الذكور مقابل 14.127 ألف من الإناث.

جاء في المرتبة التالية، قطاع الكهرباء بعدد 130.397 ألف عامل بنسبة 15.8% منهم 114.632 ألف من الذكور مقابل 15.765 ألف من الإناث.

بينما كانت أقل القطاعات جذبًا للعمالة، قطاع الثقافة والاعلام بعدد 2003 عامل بنسبة 0.2%، منهم 1664 عامل من الذكور و339 من الإناث، يليه الزراعة والاشغال العامة والموارد المائية بعدد 19.395 ألف عامل بنسبة 2.3% منهم 14.301 ألف من الذكور مقابل 5.094 ألف من الإناث.

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