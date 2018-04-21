برلماني: جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر 350 ألف فرصة عمل

أشاد الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، بجهود جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ساهم في الحد من أزمة البطالة التي تعاني منها الدولة.



وقال النائب البرلماني إنه خلال الربع الأول من 2018، قدم الجهاز تمويلات تقدر بـ1.2 مليار جنيه، مما نتج عنه توفير 350 ألف فرصة عمل جديدة لـ248 ألف مشروع جديد.



وأضاف "البدرى"، في بيان له، أن حجم تمويلات الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 2017 سجل 5.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال 2016، واستهدف الجهاز نمو التمويلات العام الجارى بنسبة 20% لتصل لـ6 مليارات جنيه مع نهاية العام.



وتابع البدري أن قانون المشروعات المنتظر التصديق عليه فى مجلس الوزراء يسير بخطى جيدة، لافتًا إلى أنه سيمر بمراحل مختلفة وسيساعد في استراتيجية تنمية القطاع الاقتصادي والاستثماري.