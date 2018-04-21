ننشر عروض اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يواصل مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، فعاليات دورته الرابعة، لليوم الثالث على التوالي، التى تختتم الثلاثاء المقبل، وسط حضور جماهيرى كبير.



وتبدأ في الساعة الثالثة عروض أفلام كل من: «عرس الشوك» للمخرجة التونسية ميرفت مدني كمون، «طنين» للمخرج المصري حسام حامد، «تاء مش مربوطة» للمخرجة المصرية رشا محمود، والفيلم المصري «ماذا تفعل قبل منتصف ليلة 1 أغسطس 2016؟» للمخرج المصري عمر نايف.



وفي السادسة مساء، تعرض أفلام «الرائد طوم» للمخرج المصري خالد مدحت، «جومر» إخراج المصري إبراهيم فرج إبراهيم، «اسمه إيه» للمصرية سلمى ماهر، «انتروبيا» للمخرج المصري عبدالله جاد.



وتعرض أفلام «بلاك مامبا» للمخرجة التونسية أمل قلاتي، «المنفى» للمخرج المصري مدحت ماجد، و«آسيا» للمخرج المصري محمد الحارثي.



يتضمن المهرجان في دورته الرابعة ثلاث مسابقات رسمية، يعرض من خلالها 35 عملًا قصيرًا، ويترأسه شرفيًا المنتج الكبير محمد العدل، برئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفنى مونى محمود، والمدير محمد سعدون.