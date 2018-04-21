عمرو الليثى يقدم «دليل الخير» على راديو «drn» فى رمضان

يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي، برنامجا جديدا بعنوان "دليل الخير"، على راديو "drn" خلال شهر رمضان المقبل.



وتدور الفكرة فى شكل جديد ومختلف، لعمل الخير، من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج، حيث يقومون بترشيح أحد الأشخاص - سواء كان قريبا أو جارًا أو غير ذلك - لدعمه ومساندته وتوفير احتياجاته، ما يسهم فى إدخال البسمة على الأسرة المصرية، وتحقيق أحلام أفرادها.



كما يتواصل البرنامج مع نجوم المجتمع فى شتى المجالات؛ ليتبنوا مبادراتهم الايجابية لتحقيق الخير، والمساهمة ببناء المجتمع في إطار رسالة هادفة عن دور الإعلام الجاد في تبنى قضايا بلاده، والوقوف بجوار أبنائه والمساعدة فى تحقيق أمانيهم.





