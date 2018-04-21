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السبت 21/أبريل/2018 - 03:38 م

آبل تستبدل بطاريات أجهزة «ماك بوك برو» مجانًا

أبل
أبل
وكالات
dostor.org/2137601

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، أن تعطل أحد مكونات عدد محدود من أجهزة "ماك بوك برو"؛ تسبب في تمدد البطارية المدمجة، مؤكدة أنها ستوفر بديلًا مجانيًا لها في جميع أنحاء العالم.

وقالت "آبل" إن الخلل الذي أُعلن عنه في بعض أجهزة ماك برو 13 بوصة، غير المزودة بشريط اللمس؛ لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.

وذكرت الشركة- عبر صفحة الدعم الخاصة بها- أن الوحدات التي ظهر بها هذا الخلل، جرى تصنيعها في الفترة ما بين أكتوبر 2016، ونفس الشهر من 2017، دون أن تكشف عن العدد الفعلي لأجهزة "ماك بوك" التي يوجد بها الخلل.

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