انطلاق تجارب أداء Little Big Shots في القاهرة

وسط إقبال كبير من مواهب الأطفال المتنوعة، بدأت أمس الجمعة، تجارب أداء البرنامج العالمي الترفيهي الشهير Little Big Shots، بصيغته العربية في القاهرة، على مسرح «برج سما» بالطريق الدائري قرب من المعادي.



ويواصل فريق البرنامج استقبال مواهب الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 13 سنة في نفس المكان بالقاهرة، اليوم وغدًا الأحد، من الثالثة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، لإتاحة الفرصة أمام المواهب المُختلفة من الأطفال في خارج القاهرة، يستقبل البرنامج في محطته الثانية في مصر الأطفال في «فندق هيلتون الاسكندرية - جرين بلازا» أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أبريل من الثالثة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.



يذكر أن البرنامج العالمي Little Big Shots بصيغته العربية، يمتاز بطابعه المرِح الذي يمزج بين الجانبيْن الحواري والاستعراضي من جهةٍ، والأجواء الكوميدية اللطيفة والبعيدة عن حماسة التنافس وصخبه من جهةٍ أخرى.



ففي كل حلقة يلعب الأطفال المشاركون دور النجومية المطلقة لمرّة واحدة، ضمن برنامج لا تعتمد هيكليته على مبدأ الربح والخسارة، أو المنافسة والتصفيات، أو التحديات من أي نوع، كما يفتح Little Big Shots باب المشاركة لعدد كبير من الأطفال الموهوبين، وأصحاب الحضور المتميز والشخصيات الطفولية اللافتة ضمن فئات متنوعة جدًا تناهز الخمسين فئة، من الرقص بأنواعه والغناء والمواهب الأدبية والرياضية والعلمية وغيرها.