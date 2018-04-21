يحيى الفخراني يخطف القلوب والعقول في «دهشة»

عبر عملٍ يعيده إلى الدراما الصعيدية التي تفوّق فيها، يُبدع النجم الكبير يحيى الفخراني مع الكاتب المميز عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، في مسلسل «دهشة»، الذي تبدأ فضائية «MBC مصر»، عرضه يوميًا بدءا من الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً.



وتجري الأحداث الساخنة لـ«دهشة» في قلب الصعيد، من خلال نص ساحر مُستوحى من قصة «الملك لير» للكاتب الشهير وليم شكسبير، وتدور حول الشخصية المُثيرة للجدل «الباسل» التي يُجسدها «الفخراني» ومن خلال أحداث اجتماعية شائكة ترصدها تجربته عندما يُقرر توزيع ثروته على بناته الثلاث وهو على قيد الحياة، وتدور الأحداث المتشابكة فى أجواء خاصة جدًا، تختلف في أحداثها عن التفاصيل السائدة في أعمال البيئة الصعيدية الحالية، ويرصد قصصا وحكايات إنسانية شكّلت الخطوط الدرامية الأبرز خلال تلك الحقبة من الزمن.



«دهشة» يضم نُخبة من النجوم بالإضافة للفنان يحيى الفخراني، منهم فتحي عبدالوهاب، يسرا اللوزي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، ياسر جلال، محمد وفيق، وعايدة عبدالعزيز، وآخرين، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.