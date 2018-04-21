الصين تعتزم تطوير الشركات الحكومية ذات التأثير الدولي

قال شياو يا تشينغ، رئيس لجنة الإدارة والرقابة على الأصول المملوكة للدولة، اليوم السبت، إن البلاد ستضاعف الجهود لتطوير مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بنفوذ وتأثير دوليين.



وأضاف، خلال منتدى حول إصلاح وتنمية الشركات الصينية، أن الهدف يشمل إقامة مجموعة من الشركات الرائدة المملوكة للدولة ذات النفوذ في تخصيص الموارد الدولية.



كما تهدف الصين لأن يكون لديها عدد من الشركات المملوكة للدولة ذات الريادة في التنمية الصناعية والتكنولوجية العالمية، وأن تزيد عدد تلك الشركات ذات الثقل في التنمية الصناعية العالمية، حسبما قال شياو، واصفا المهمة بـ«الأكثر إلحاحا» من أي وقت مضى.



وقال إن حجم الشركات المملوكة للدولة في الصين، وقوتها وتنافسيتها، زادت بشكل كبير منذ بدء مسيرة الإصلاح والانفتاح قبل 40 عاما.



وكشفت البيانات الرسمية عن أن إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة بلغ 163.6 تريليون يوان (نحو 26 تريليون دولار أمريكي) بنهاية فبراير، وسجلت تلك الشركات نمو أرباح قويا في أول شهرين من العام الحالي، بلغ 367.3 مليار يوان، بزيادة بلغت 25.3% على أساس سنوي.



وجاءت ثلاث من بين كبىر خمس شركات على قائمة «فورتشن» لأبرز 500 شركة في 2017، من الشركات المملوكة للدولة الصينية.