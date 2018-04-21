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السبت 21/أبريل/2018 - 03:34 م

«أرمانيوس»: التبادل التجاري بين مصر والسودان يبلغ 750 مليون دولار

مصر والسودان
مصر والسودان
علا العلاف
dostor.org/2137595

كشف الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصرى السوداني، عن أن المجلس يسعي خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة العقبات بين مصر والسودان، وأهمها رفع الحظر على الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.

وطالب أرمانيوس، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني، بدعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محطة سكة حديد، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجيستية، نظرا لأن السودان من دول الجوار المصرية.

وأشار أرمانيوس إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو ٥٧٠ مليون دولار لصالح الجانب المصري، بينما سجل إجمالي الواردات السودانية لمصر نحو ٨٠ مليون دولار، مضيفا أن المجلس يسعى خلال العام الأول إلي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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