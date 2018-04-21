المفوضية الأوروبية تشيد بتقدم اتفاقية التجارة مع المكسيك

أكدت المفوضية الأوروبية المضي قدمًا نحو تحقيق تقدم كبير في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المكسيك.



وأفادت صحيفة «الموندو» الإسبانية، اليوم السبت، بأن إعلان المفوضية قد جاء في أعقاب جولة مفاوضات جرت بين الجانبين الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن تجتمع سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية لشئون التجارة، مع وزير الاقتصاد المكسيكي، إلديفونسو جواجاردو، في جولة مفاوضات يحتمل أن تكون ختامية، مشيرة إلى أن الجانبين كانا قد سرعا وتيرة مفاوضاتهما في العام الماضي.



وكان حجم التجارة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي قد بلغ مؤخرًا نحو 62 مليار دولار، فضلًا عن ضخ الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2000 حتى 2015، نحو 156 مليار دولار في استثمارات في المكسيك.



ويعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمكسيك، ثالث أكبر شريك تجاري، فيما تحتل المكسيك المركز الخامس عشر في قائمة أهم الشركاء التجاريين.